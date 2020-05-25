شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو حول المتوسط المتحرك – تحليل - 25-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج اليورو مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، ونتوقع أن تشهد الأسواق تداولات ضعيفة اليوم بتأثير عطلة بعض الأسواق المالية.
وبشكل عام، ثبات السعر دون 1.0966 يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي، بانتظار اختبار مستوى 1.0840 كهدف رئيسي أول، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى مستويات 1.0700 ثم 1.0640، بينما يمثل اختراق 1.0966 مفتاح التحول نحو الارتفاع والاندفاع نحو 1.1067 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.0966
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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