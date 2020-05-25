شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم جهاز تنمية المشروعات من تمويلات لمواجهة كورونا للصناعات الصغيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع الحكومة، تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها، ويسعى جهاز تنمية المشروعات لزيادة عدد المشاريع الحاصلة على تمويل، وكذلك الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وفيما يلى أهم المعلومات عن تمويلات الجهاز بالربع الأول من 2020.

-الجهاز قام بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر فى 3 أشهر.

-إجمالى التمويلات اقتربت من مليار جنيه بالربع الأول من 2020.

-توفير 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

-توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وبشرية بهدف تطوير البنية الأساسية.

-10 آلاف عميل من اصحاب المشروعات الصغيرة استفاد خلال الربع الاول من 2020.

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-جهاز المشروعات شارك ونظم 44 معرضا داخليا وخارجيا.

-أكثر من 1000 مشروع شارك فى المعارض.

-اجمالى تعاقدات بلغت 15 مليون جنيه عبر هذه المعارض.

-إدراج ما يزيد على 500 مشروع فى مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية.

-أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة استفاد من الدورات التدريبية.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذىب لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها وأن القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع وتصر علي تنفيذها رغم الظروف الراهنة والارتباك الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا ورغم ذلك اصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات والتيسيرات التى تمنح لهذا القطاع.