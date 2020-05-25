وثيقة توجيهية للوقاية من كوفيد-19



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، الوثيقة التوجيهية لتطبيق إجراءات الوقاية من كوفيد-19 في المنشآت الفندقية.ودعت الدائرة كل منشأة إلى تحديد ممثل عنها للتواصل والتأكد من الالتزام وتطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية الخاصة ب«كوفيد-19» في المنشآت الفندقية، مع العلم أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بالتعليمات.وتتضمن الوثيقة معلومات عن النظافة العامة، وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي عبر رسم علامات واضحة على الأرضيات والتي يحب أن تكون بمسافة مترين.وفي ما يتعلق بالفحص، يجب أن تكون الفنادق مزودة بكاميرات حرارية مثبتة في الردهة أو المناطق المزدحمة لضمان خضوع كل شخص للفحص الحراري المطلوب، ويمنع دخول النزلاء أو الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا إلى مرافق الفندق، وبالنسبة للنزلاء الموجودين داخل الغرف وتظهر عليهم الأعراض لا يسمح لهم بالخروج من الغرف حتى الانتهاء من جميع الفحوص الطبية.

كما يطلب من جميع النزلاء والزوار ارتداء الكمامات دوماً، وفي حال عدم امتثال الزوار يمنع دخولهم للفندق.

وأوضحت الدائرة أنه يجب اصطحاب كل نزيل تبلغ درجة حرارته 37.3 درجة مئوية إلى غرفة عزل مخصصة قرب المدخل الرئيسي ومن ثم إبلاغ خدمة «استجابة» في مركز عمليات دائرة الصحة تماشياً مع القواعد والأنظمة المحلية المعمول بها.

واشتملت هذه الإجراءات على بروتوكولات التنظيف والتعقيم العامة، توفير معدات الوقاية الشخصية، وسلامة الموظفين.