شكرا لقرائتكم خبر عن شركات سعودية تعتزم الاستثمار في حقل غاز غربي العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت قناة العربية السعودية أول أمس السبت، عن وزير المالية العراقي علي علاوي الذي يشغل أيضاً منصب القائم بأعمال وزير النفط أنه تم الاتفاق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز عكاز غربي البلاد.

ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية، ويقع حقل عكاز في محافظة الأنبار الغربية على الحدود السورية، وهو أكبر حقل عراقي. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركات سعودية تعتزم الاستثمار في حقل غاز غربي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.