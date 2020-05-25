الاقتصاد

هيئة التخطيط الصينية واثقة بتحسن الاستهلاك في مايو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية، أمس الأحد، إن الاستهلاك الصيني سيظهر بوادر تحسن في مايو أيار في ظل تشجيع قنوات جديدة مثل التجارة الإلكترونية.

تضرر الاستهلاك بشدة من جراء ، لكن بيانات في إبريل نيسان أظهرت استقرار فرص نمو الاستهلاك في ظل السيطرة على الوباء، حسبما ذكر نينج جي تشه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في تصريحات للصحفيين.(رويترز)

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