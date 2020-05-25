شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التخطيط الصينية واثقة بتحسن الاستهلاك في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية، أمس الأحد، إن الاستهلاك الصيني سيظهر بوادر تحسن في مايو أيار في ظل تشجيع قنوات جديدة مثل التجارة الإلكترونية.
تضرر الاستهلاك بشدة من جراء فيروس كورونا المستجد، لكن بيانات في إبريل نيسان أظهرت استقرار فرص نمو الاستهلاك في ظل السيطرة على الوباء، حسبما ذكر نينج جي تشه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في تصريحات للصحفيين.(رويترز)
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