شكرا لقرائتكم خبر عن النظم المالية الخليجية أكثر صلابة في مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

قال تقرير لمجلس الصحة لدول التعاون، أن دول الخليج تعمل على توجيه السياسات الاقتصادية نحو منع جائحة كورونا من التطور والتحول إلى ركود اقتصادي مطول مع ما ينجم عنه من خسائر من خلال تزايد البطالة وحالات الإفلاس؛ حيث ينبغي على الفور القيام بعزل أكثر فئات المجتمع ضعفاً ومن ثم عمل اختبارات تشخيصية عشوائية لتحديد أكثر المجموعات السكانية تسبباً في العدوى وعزلهم والعمل على تسطيح المنحنى الخاص بانتشار المرض.

وأوضح أن السياسات الاقتصادية الواجب اتباعها حالياً تتمحور في استمرار وزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة وتقليل العبء الضريبي من خلال الإعفاءات والتخفيضات والحوافز مع البدء فوراً في تأمين الدخل الشامل المؤقت للأسر وتوفير المنح النقدية للشركات وخفض أسعار الفائدة وإطلاق برامج التسهيلات الكمية وبرامج الإقراض.

وأشار التقرير إلى أن أزمة فيروس كورونا، تلقي بظلالها القاتمة على دول الخليج وقد أدت إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة لم تشهدها شعوب المنطقة منذ عقود طويلة، وأن دول مجلس التعاون تبذل جهوداً كبيرة وواضحة في المواجهة بدءاً من الإجراءات الوقائية الاحترازية والاستباقية الصارمة، كما أن الاستشعار المبكر من قبل قيادات دول المجلس ووزارات الصحة في الدول الأعضاء لخطر هذا الفيروس والتحديات التي يفرضها، تتطلب العمل المتكامل من جميع قطاعات الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لمكافحة هذه الجائحة.

وأوضح أن طريقة تجاوب دول الخليج خلال جائحة كوفيد- 19 أظهرت أن الأولوية القصوى هي حماية سكانها من المرض؛ حيث تركزت الجهود على احتوائه من أجل حماية الصحة العامة؛ حيث تبذل الحكومات ما بوسعها لضمان إعداد النظم الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على الصحة لتلبية احتياجات سكانها.

كما أن احتمالية حدوث الركود العالمي عالية، سواء في الأسواق المتقدمة أو الناشئة وربما تكون تأثيرات الطلب أكبر بكثير من صدمة العرض الأولية.

أولويات الحكومات

وأشار التقرير، إلى أنه يجب أن تكون أولوية الحكومات مرتكزة على الإنفاق على الصحة، لكنها تحتاج إلى استراتيجية لتسوية منحنى العدوى التي قد ترتفع في خريف عام 2020، وذلك للخروج بأقل الأضرار الاقتصادية الناتجة من الركود مع ضرورة تبني استراتيجية فعالة في تشخيص الحالات مثل البدء في «الفحص العشوائي لتحديد الحالات الفردية» التي تتنبأ بمنحنيات تطور العدوى وانتشارها، ومن ثم الانتقال إلى فحص ومراقبة المستهدفين «الأكثر احتمالاً للإصابة بالعدوى» ويجب أن يكون الإنفاق الحكومي فورياً وموازياً لحجم التكاليف الاقتصادية المتوقعة، مع التركيز على الصرف النقدي المباشر للشركات والأسر ويجب على البنوك المركزية، أن تقدم الدعم المالي للحكومات من خلال احتياطياتها.

وأكد التقرير مجدداً حدوث صدمة عالمية استثنائية تؤثر في العرض والطلب معاً؛ حيث سيضطرب العرض بسبب حالات المرض، وأيضاً بسبب جهود احتواء الأزمة التي تحد من الحركة، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال نظراً للقيود على سلاسل الإمداد، وتقليص الأعمال خصوصاً في مجالات محددة مثل توفر الخضراوات والفواكه الطازجة كما سينخفض الطلب بسبب ارتفاع محدودية الحركة وعدم اليقين وزيادة السلوك التحوطي، وجهود احتواء الأزمة، وتصاعد التكاليف المالية التي تحد من القدرة على الإنفاق وحسب صندوق النقد الدولي تشير التجارب السابقة إلى أن نحو ثلث الخسائر الاقتصادية من المرض ستكون تكاليف مباشرة أي خسائر بسبب عمليات غلق لأماكن العمل، وإجراءات للحجر الصحي، أما الثلثان الباقيان للخسائر هما الآثار غير المباشرة الناجمة عن تراجع ثقة المستهلكين والمسلك التقشفي لمؤسسات الأعمال، وضيق الأوضاع في الأسواق المالية.

النمو العالمي

وفي ظل أي سيناريو محتمل، يتوقع الخبراء الاقتصاديون، أن ينخفض النمو العالمي في 2020 عن مستوى العام الماضي. ولكن ما يصعب التنبؤ به هو إلى أي حد سينخفض، وما مدة استمرار هذا الانخفاض، فذلك سيعتمد على الوباء نفسه، وأيضاً على حسن توقيت إجراءات دول العالم ومدى فاعليتها ويشكل هذا صعوبة خاصة في البلدان التي تعاني ضعف نظمها الصحية ومحدودية قدرتها على الاستجابة وأما بالنسبة لدول الخليج، فإن من الإيجابية الإشارة إلى أن النظم الصحية الخليجية تتمتع ببنية تحتية صلبة من حيث عدد المرافق والكوادر الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها، إضافة إلى أن النظم المالية الخليجية أكثر صلابة مقارنة بكثير من البلدان على المستوى الإقليمي والدولي، وهي كذلك أكثر صلابة مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية غير أن التحدي الأكبر حالياً هو التعامل مع المجهول.

الأكثر تضرراً

كما رصد التقرير الضرر الذي واكب إجراءات منع انتشار الجائحة في أهم القطاعات الغنية بالوظائف؛ حيث وصل إلغاء الرحلات السياحية في دول الخليج إلى معدلات قياسية، بينما تأثرت خدمات الضيافة والبيع بالتجزئة بنسبة تقارب 100% ونظراً للأعداد الهائلة من العاملين سواء (المواطنون أو الوافدون في قطاع الخدمات)، ستكون هناك أصداء واسعة إذا ارتفعت البطالة وهبطت الأجور كذلك اضطربت عمليات الإنتاج والصناعة التحويلية بينما أرجئت الخطط الاستثمارية.

وتزداد هذه الصدمات المعاكسة تعقيداً بفعل هبوط ثقة دوائر الأعمال والمستهلكين، كما في الاقتصادات المختلفة حول العالم؛ حيث ألحقت أضراراً بدول الخليج المصدرة للنفط بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية المرتبطة بالبتروكيماويات، وسوف يؤدي انخفاض عوائد التصدير إلى إضعاف المراكز الخارجية وانخفاض الإيرادات، مما يضع ضغوطاً على ميزانيات الحكومات، ما أدى إلى إلغاء أو تأجيل مشاريع أقل أهمية، كما أن الارتفاعات الحادة في درجة العزوف عالمياً عن المخاطر وهروب رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة، أدت إلى تراجع تدفق الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأوسط بنحو ملياري دولار منذ منتصف فبراير 2020.

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وتشير التقديرات إلى وصول الديون السيادية الخارجية التي يحل أجل استحقاقها على منطقة الشرق الأوسط في 2020 إلى 35 مليار دولار.

ووصل إلغاء الرحلات السياحية في دول الخليج إلى معدلات قياسية، بينما تأثرت خدمات الضيافة والبيع بالتجزئة بنسبة تقارب 100% كما تأثر قطاع المطاعم والمقاهي بشكل كبير جداً بسبب الإجراءات الصارمة الخاصة بالتباعد وحظر التجول واقتصرت كثير من المؤسسات على خدمات التوصيل المنزلي، إضافة إلى تأثر سلاسل في دول الخليج بشكل بالغ بسبب توقف الملاحة الجوية التجارية والقيود المفروضة على حركة التنقل البري بين الدول الخليجية، وكذلك بين المحافظات والمناطق داخل الدول، تنفيذاً للإجراءات الصارمة للحد من انتشار المرض.

خطط حماية

تسعى الحكومات الخليجية لحماية شعوبها من التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة الصحية العالمية، وهي تسعى إلى حماية الأشد تضرراً من الوقوع ضحية الإفلاس أو فقدان مصدر الرزق بلا ذنب اقترفوه، فالمطعم الذي تديره أسرة في بلد يعتمد على السياحة، أو الموظفون في مصنع أغلق أبوابه بسبب حجر صحي محلي، كلهم يحتاجون إلى دعم لتجاوز الأزمة.

وتشمل خطط حماية الأفراد والمؤسسات في الخليج إنفاق الأموال لأغراض الوقاية من الفيروس والكشف عنه والسيطرة عليه ومعالجته واحتوائه، وتقديم الخدمات الأساسية لمن يتعين احتجازهم في الحجر الصحي ولمؤسسات الأعمال المتضررة فعلى سبيل المثال، تخصص الحكومات للمحافظات والمناطق موارد للإنفاق في هذه المجالات أو لحشد جهود العيادات الطبية والعاملين في المجال الطبي في الأماكن المتأثرة بالفيروس مثلما فعلت الصين وكوريا.

كما تستهدف إغاثة الأفراد والمؤسسات الأشد تضرراً من خلال إمدادهم بتدفقات نقدية مؤقتة في الوقت المناسب إلى أن تنحسر الأزمة الطارئة وتقديم دعم على الأجور للأفراد والشركات من أجل المساعدة على كبح العدوى: فعلى سبيل المثال، قدمت دول الخليج دعماً للمؤسسات والأفراد عن أيام الإجازات التي يمكثون خلالها في منازلهم لرعاية أبنائهم في فترات إغلاق المدارس وتمنح دول الخليج إجازة مرضية للمتأثرين بالفيروس مباشرة والذين يضعون أنفسهم في حجر صحي ذاتي.

كما تستهدف التوسع في التحويلات- النقدية والعينية- وإطالة مدتها، لاسيما الفئات المعرضة للخطر. ففي بعض دول الخليج، تعمل الحكومة على تعجيل صرف إعانات البطالة وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي وتخطط دول الخليج أيضاً لزيادة الإعانات للشباب الباحثين عن عمل وتتوسع في تغطيتها للأسر منخفضة الدخل وتقديم تخفيف ضريبي للأفراد ومؤسسات الأعمال الذين يعجزون عن سدادها: تعمل دول الخليج حالياً على تخفيف العبء الضريبي عن المؤسسات الواقعة في المناطق والقطاعات الأكثر تعرضاً للخطر، بما فيها النقل والسياحة والفنادق.

وتمنح دول الخليج لمؤسسات الأعمال في المجالات المتأثرة بالفيروس، مهلة أطول لتقديم إقرارات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، كما تمنح مهلة أطول لسداد الضرائب للشركات التي تعاني ضائقة مالية وتعمل بعض الدول الخليجية حالياً على تبسيط الضرائب على الشركات ومؤسسات الأعمال، بينما تسمح بعض الدول للشركات بالتوقف مؤقتاً عن سداد مساهماتها في نظام الضمان الاجتماعي.

استمرار العمل

وفي إطار وضع خطة لاستمرار العمل، سعت دول الخليج إلى تقديم الخدمات للمواطنين والوافدين بالاعتماد قدر الإمكان على الوسائل الإلكترونية، ويجري حالياً تنفيذ بعض هذه الإجراءات بسبل إدارية وقد يتطلب بعضها الآخر وضع ميزانية للطوارئ، مع مراعاة التكلفة الكلية على المالية العامة أيضاً، كما سعت دول الخليج إلى الإفصاح للجمهور عن مدى توافق الإجراءات الطارئة والتغييرات في الميزانيات الأصلية مع هدف تحقيق الاستقرار والاستدامة، واتخذت عدداً من السياسات الهادفة إلى تقوية قدرات الدول الإدارية المعنية بالاستجابة للطوارئ في مجال الإدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات كما يمكن لها تبني «أدوات الضبط التلقائي»- أي انخفاض الضرائب وارتفاع إعانات البطالة وغيرها من الاستحقاقات تلقائياً لمن يواجهون انخفاضاً في الدخل والأرباح.

سياسات خليجية

أظهرت طريقة تجاوب حكومات دول الخليج، أن الأولوية القصوى على مستوى السياسات في المنطقة هي حماية سكانها من مرض فيروس كورونا؛ حيث تركزت الجهود على تخفيف آثاره واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائه من أجل حماية الصحة العامة للمواطن والمقيم وقد بذلت الحكومات كل ما لديها لضمان إعداد النظم الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي والغذائي بالشكل الكافي الذي يلبي احتياجات سكانها. وفي الوقت الحالي، تعمل الحكومات الخليجية على زيادة الإنفاق على الصحة كما تنظر في اتخاذ إجراءات أوسع لدعم الفئات المعرضة للخطر وزيادة الطلب ففي جميع الدول تعمل الحكومات على تكثيف الإنفاق في مجال الصحة، وتقدم تمويلاً إضافياً لوزارات الصحة.

واستثمرت دول الخليج خلال العقود الماضية بالإنسان الخليجي والبنية التحتية وتتميز النظم الصحية الخليجية ببنية تحتية راسخة من حيث عدد المستشفيات والأسرة والكوادر الصحية المؤهلة التي قادت المشهد بكفاءة خلال الأزمة؛ حيث يمكن أن يؤدي انخفاض الواردات في ظل اضطراب التجارة العالمية إلى تفاقم صعوبة إعداد النظم الصحية لمواجهة تفشي الوباء، الأمر الذي ينتج عنه نقص الإمدادات الطبية والسلع الأخرى ويفضي إلى ارتفاع شديد في الأسعار، كما رصدت دول الخليج ميزانيات تعزيزية خاصة تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالة الطوارئ أخذاً بالمبدأ الاقتصادي وهو ضمان ألاّ يلقى أحد حتفه بسبب نقص في الأموال.