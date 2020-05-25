«جرانـت ثورنتـون»: مـبادرة الإمـارات لتنظيـم بيانـات الصحـة مهمـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال جورج ستويانوف الشريك في شركة «جرانت ثورنتون» إن هجمات الأمن السيبراني العالمية زادت بحوالي 11٪ بين 2018 و2019. ولفت إلى أن 71٪ من هذه الهجمات لها دوافع مالية. ويبلغ متوسط تكلفة خرق البيانات 3.92 مليون دولار.

وأكد في حوار مع ”الخليج 365” أن نحو نصف الهجمات الإلكترونية في الشرق الأوسط تستهدف قطاع النفط والغاز. وقال إنه من المتوقع أن تنفق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.7 مليار دولار على أمن المعلومات وإدارة المخاطر في 2020. وقال إن التنظيم الجديد لدولة الإمارات بشأن جمع ومعالجة ونقل البيانات الإلكترونية للصحة يعد مبادرة مهمة. فتبادل المعلومات الصحية قد يفيد المرضى بشكل كبير ويحسن العلاج. وقد تؤثر هذه التحسينات في مستقبل مطالبات التأمين أو الأقساط.

أشار جورج ستويانوف إلى أن الاستثمار في التعلم على الآلات والذكاء الاصطناعي لمكافحة الأمن السيبراني يعد من الحلول المناسبة لمواجهة هذه التهديدات، ومن المهم كذلك العمل على تعيين رؤساء لأمن المعلومات في الشركات الكبيرة.

وقال: «نحن نعيش في عالم معولم ومتصل بالإنترنت والكمبيوتر لذلك لا يوجد بلد آمن ضد التهديدات السيبرانية، ولهذا السبب علينا أن نعمل معاً لضمان السلامة العالمية من الهجمات السيبرانية. فبحسب التقديرات تسجل أبوظبي 90 تهديداً محتملاً للأمن السيبراني في كل شهر، كما زادت هجمات البرمجيات الضارة في الإمارات بنسبة 12% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتم تسجيل ما مجموعه 1101745 هجوماً متصيداً في الإمارات خلال الربع الأول من 2019، بمعدل 12141 تهديداً يومياً، كما تم الإبلاغ عن 23.4 مليون تهديد للبرمجيات الخبيثة في البلاد خلال ذات الفترة.



إدارة المخاطر



وأضاف: نتوقع استمرار الزيادة في التهديدات والانتهاكات الإلكترونية في اتجاهها التصاعدي. ومع ذلك، يجب زيادة الأمن وإدارة المخاطر كذلك. وتعد الأجهزة المحمولة أكثر عرضة للتهديد، حيث يتوقع حدوث ارتفاع كبير في عدد البرامج الضارة التي تركز على الأجهزة المحمولة والتعاملات المصرفية. كما نتوقع استهداف إنترنت الأشياء للهجمات التي من المتوقع أن تزيد. من المتوقع حدوث تحول في النموذج مع ظهور هجمات إلكترونية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبقاء البشر أضعف حلقة في سلسلة أمن المعلومات، ويتوقع أن يستمر التصيد الإلكتروني ليصبح ناقل الهجوم الأكثر شعبية.

وحول ما إذا كانت الأزمة العالمية القادمة ستكون أزمة لحماية البيانات والمعلومات، لفت إلى أنه إذا تم استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تكون البيانات والمعلومات هي الأصول الأقوى. ومع ذلك فهي سيف ذو حدين، لأن نفس البيانات، إذا تم الوصول إليها عن طريق الأشخاص الخطأ، يمكن أن تكون ضارة لشخص أو شركة أو بلد.

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أبرز تدابير الحماية



وشدد ستويانوف على أنه يجب على الشركات زيادة الاستثمار في الوعي بأمن المعلومات والتدريب حتى يصبح موظفوها أكثر اطلاعاً ولا يقعوا في الفخاخ التي يرتكبها مجرمو الإنترنت. ويتمثل الاتجاه الناشئ في الزيادة في الإنفاق على التأمين الإلكتروني، بحيث إنه في حالة حدوث اختراق، يكون لديهم بعض عناصر التغطية (الحماية من انتهاكات الأمان والخسائر). مشيراً إلى أنه يجب على الشركات إجراء استعداد أو تقييم حالي لهجمات الإنترنت المحتملة أو الانتهاكات السابقة للإنترنت. ومن ثم بناء على تقييمات المنظمات لتحسين السياسات والاستراتيجيات، الحصول على جدران حماية إضافية SOC وخطط للأزمات الإلكترونية.

وقال: «تعتبر الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط حالياً الأعلى إنفاقاً على الاستجابة لاختراق البيانات. وستؤدي حوكمة الشركات الجيدة إلى تقليل هذا الإنفاق من خلال مراقبة المخاطر وتخفيفها والتعامل مع المخاطر المحتملة قبل حدوثها. والتغيير دائماً يبدأ من الأعلى لذلك من المهم أن تلتزم الإدارة العليا للمؤسسات بجعل ثقافتها التنظيمية أكثر توجهاً نحو الأمان لأنه في أغلب الحالات تكون الانتهاكات الأمنية نتيجة لخطأ بشري. كأفراد وشركات، نحتاج إلى أن نكون على دراية بالبروتوكولات المناسبة المتعلقة بأمن المعلومات ونحتاج إلى آليات أكثر شمولاً لمراقبة تحرك المعلومات وما إذا كانت قد تسربت أو اخترقت. وبعد ذلك سنكون قادرين على الاستفادة من نطاق معلومات الأصول بكوننا على علم ودراية جيدة».



قواعد ومعايير



وفي ما يتعلق بالدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في مواجهة التهديدات السيبرانية، أشار إلى أن القواعد والمعايير الأكثر صرامة ستجبر الشركات على اتخاذ تدابير أمنية أكثر صرامة ما يقلل من اختراقات البيانات والتهديدات السيبرانية على المدى الطويل. التنبيهات والاتصالات المستمرة مع المنظمات وعامة الجمهور لإبلاغهم بأحدث الهجمات السيبرانية والأساليب الجديدة التي يتم استخدامها لشن هذه الهجمات السيبرانية.

وأضاف: «يعد التنظيم الجديد لدولة الإمارات بشأن جمع ومعالجة ونقل البيانات الإلكترونية للصحة مبادرة مهمة. تبادل المعلومات الصحية قد يفيد المرضى بشكل كبير ويحسن العلاج. إن صحتي كمريض محتمل في المستشفى ستكون أفضل لأن المؤسسات الطبية قد تكون قادرة على مشاركة تاريخي السابق وعلى إعطائي العلاج المناسب دون الحاجة إلى إجراء اختبارات مكلفة أو ليس لها داع. وقد تؤثر هذه التحسينات في مستقبل مطالبات التأمين أو الأقساط. المبادرات العالمية الأخرى البارزة هي: «جي دي بي أر» ومبادرة «إن أي إس تي» إضافة إلى قانون حماية المستهلك بكالفورنيا».