«المركزي» الصيني يتوقع استقرار أو هبوط أرباح البنوك في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الصيني في مقال أمس الأحد إن أرباح البنوك الصينية قد تستقر أو حتى تهبط في 2020 رغم نموها في الربع الأول من العام، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد من جراء تفشي فيروس كورونا.

حققت البنوك التجارية الصينية صافي أرباح بلغ 600.1 مليار يوان (84.2 مليار دولار) في الربع الأول من 2020، بزيادة خمسة بالمئة على أساس سنوي، لعوامل من أهمها توسعة أصول البنوك وانخفاض تكاليف الإدارة، وفقاً لمقال من مكتب البحوث في بنك الشعب الصيني.

وحذر البنك في المقال من عدم إمكانية استبعاد أن تسجل البنوك صفر أرباح أو حتى نمواً سلبياً في 2020، بسبب تنامي القروض الرديئة واستنزاف سريع للاحتياطيات النقدية، مع امتداد مشاكل الاقتصاد الحقيقي إلى القطاع المالي.

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وقال المقال إن على بنوك الصين أن تقدم مزيداً من الدعم للاقتصاد الحقيقي الذي يواجه تحديات شتى بسبب تفشي فيروس كورونا، لاسيما الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ ثمة مجال لتنازل البنوك عن جانب من أرباحها القوية.

كان رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قال يوم الجمعة إنه يمكن، في إطار جهود تدعيم الاقتصاد، أن ترجئ الشركات الصغيرة والمتوسطة سداد القروض والفوائد لتسعة شهور إضافية، حتى مارس/ آذار 2021، وإن إقراض البنوك التجارية الكبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن ينمو أكثر من 40 بالمئة.

وفي مارس/ آذار، قالت كبرى البنوك الصينية المملوكة للدولة إن تأثير القيود التي فُرضت على الحركة لكبح انتشار فيروس كورونا قد يقلص جودة الأصول في ظل صعوبات يجدها المقترضون لسداد القروض. (رويترز)