حركة سلسة في مطار دبي مع بدء الرحلات المنتظمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



شهد مطار دبي الدولي حركة سلسة للمسافرين بالتزامن مع بدء «طيران الإمارات» تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى 9 وجهات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير التي يتبعها المطار و«طيران الإمارات» لتحقيق أقصى درجات الأمان.

وأعادت «طيران الإمارات» تسيير رحلاتها المنتظمة اعتباراً من 21 مايو/‏‏آيار الجاري إلى عدة وجهات، حيث باشرت بتطبيق تدابير وإجراءات إضافية لإرساء معايير مبتكرة للصحة والسلامة.

وتوفر طيران الإمارات مغلفات صحية تضم عدة أدوات وقاية مثل الكمامات والأقنعة لتعزيز الإجراءات الإضافية.

وتعمل كاميرات المراقبة الحرارية المثبتة في مواقع عدة في المطار، على رصد درجة حرارة العملاء والعاملين. كما أن هناك علامات مثبتة على الأرض في جميع مناطق الانتظار في المطار لإرشاد المسافرين وتأكيد التزامهم بالتباعد الجسدي عند كاونترات إجراءات السفر والجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرات.

وقام فريق المطار أيضاً بتركيب حواجز واقية على كاونترات إجراءات السفر وكاونترات مراقبة جوازات السفر.

وأكدت مطارات دبي تنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والموظفين. وتشمل تركيب زجاج وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم في جميع أنحاء المطار والطائرات.

من جهة أخرى، كشفت بيانات لشركة فلاي دبي، أن الرحلات المنتظمة للناقلة ستصبح متاحة للحجز من المسافرين اعتباراً من 5 يونيو المقبل، في الاتجاهين، حيث قد أعلنت الناقلة في 14 مايو الجاري، إضافة وجهتين جديدتين إلى رحلات العودة ليرتفع إجمالي عدد وجهات الناقلة إلى 10.