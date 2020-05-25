162.7ألف درهم حصة الفرد من الناتج المحلي في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



بلغت حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 حوالي 162.7 ألف درهم، حيث تخطى الناتج المحلي الإجمالي 1.54 تريليون درهم (بالأسعار الجارية)، و1.48 تريليون درهم (بالأسعار الثابتة) بحسب بيانات «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

وارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4% مقارنة مع عام 2010.

وكان للقطاع غير المالي النصيب الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي خلال العام الماضي 2019، حيث أسهم بما نسبته 84.5% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وساهمت صناعة التعدين والمحاجر( وتشمل أيضاً النفط الخام والغاز الطبيعي) بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية وبقيمة 387 مليار درهم، تمثل ما نسبته 25% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

وبلغت قيمة مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية: غير المالي بقيمة تجاوزت 1.30 تريليون درهم، القطاع المالي 135 مليار درهم، وقطاع الإدارة العامة 105 مليارات درهم.