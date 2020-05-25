«وول ستريـت» بيـن البيـانات وآمـال إعـادة الافتـتاح

لا يمكن فصل أداء الأسهم في «وول ستريت» هذا الأسبوع عن كم البيانات الكبير الذي تستقبله قوى السوق التي ينصبّ تركيزها الأشد على تطورات الجبهة الصحية وقرارات فتح الاقتصادات.

وبرغم الترابط القوي بين العاملين فإن كفة التطورات الصحية وقرارات عودة النشاط الاقتصادي وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي تحظى بتركيز يومي، بعد أن علقت قوى السوق آمالها على القرارات المتتالية التي تصدر عن بعض الولايات، خاصة نيويورك، باستئناف النشاط حتى في غياب بوادر توفير لقاح أو علاج في المدى المنظور.

وسط تصاعد الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وما لذلك التصعيد من آثار سلبية على معنويات المستثمرين، تصبح التقارير الاقتصادية نافذة الأمل المفقود بحثاً عما يطمئنهم على مدى تضرر الاقتصاد خلال فترة الإغلاق.

وعلى هذا الصعيد يتلقى السوق تقرير «بيج بوك» الشامل حول وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يصدر يوم الأربعاء، وهناك أيضاً بيانات التصنيع لشهر إبريل/نيسان، وتقرير السلع المعمرة يوم الخميس، وبيانات دخل المستهلك والإنفاق لشهر إبريل الذي يصدر يوم الجمعة، وفي الوقت الذي تكشف هذه التقارير عن معلومات غاية في الأهمية حول مدى تباطؤ النشاط الاقتصادي في ظل قيود الإغلاق الكلي، فمن المتوقع أن يتابع المستثمرون عن كثب تقرير ثقة المستهلك لشهر مايو/أيار الذي يصدر يوم الثلاثاء، وتقرير معنويات المستهلكين يوم الجمعة.

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ويقول إيد كيون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «كيو إم إيه»: «لا ينصب الاهتمام على البيانات لمعرفة مضمونها، فالصورة العامة سلبية وهذا معروف، ولن تكون مفاجئة. لقد صمدت ثقة المستثمرين رغم كل ما جرى نظراً لتعادل القوة الشرائية ومعدلات البطالة. يبدو أن الذين يحصلون على بعض الدعم في دخلهم لديهم ثقة كبيرة».

ومؤشرات استمرار الضرر الاقتصادي واضحة، لكن هناك بوادر تحسن. ومن المتوقع أن تعكس البيانات الاقتصادية لشهر إبريل أسوأ حالة ركود، حيث امتدت معظم حالات إغلاق الدولة على جزء كبير من الشهر، قبل إعادة الافتتاح جزئياً في مايو. ومن المتوقع أن يكشف تقرير القراءة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الأربعاء، عن تراجع بنسبة 4.8%، ثم يتعمق في الربع الثاني إلى 33.1% في المتوسط حسب آخر التوقعات.

وتلقت جهود اللقاحات الخاصة بشركة «أسترا زينيكا» زخماً الأسبوع الماضي، بعد تلقيها مليار دولار من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، لتطوير لقاح مضاد للفيروس أعدت أبحاثه جامعة أكسفورد.

وعلى صعيد نتائج الشركات أعطت أرباح شركات التجزئة الأسهم فرصة لاستمرار مسارها الصعودي، بينما لا تزال هناك بعض الأسماء البارزة في القطاع بانتظار الكشف عن نتائج عملياتها للفصل الأول مثل شركة «بيرلنجتون» و«كوستكو» و«نوردستورم».

ويعلق المحللون الآمال على إعادة فتح الاقتصاد وتجاوب الناس مع الافتتاح، رغم مسحة التشاؤم التي تسود حول سرعة عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وتفتتح بورصة وول ستريت هذا الأسبوع أمام المتداولين وسط تفاؤل بعودة النشاط العملي تدريجياً، حتى لو لم يتم توفير لقاح أو علاج قبل نهاية العام.