المنازل التشاركية تفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «فاكاسا»، ومقرها بورتلاند بولاية أوريجون، والتي تدير 26 ألف نزل على مستوى العالم، إن أحدث حجوزاتها تركزت في المتوسط على ستة أيام، بدلاً من ثلاثة أيام، العدد المعتاد، وإن بعض أكبر مناطق نموها كانت في مواقع نائية. وينبغي على الفنادق التي هي أكثر كثافة بحكم التصميم، أن تبذل جهوداً أكبر للجمع بين متطلبات التباعد الاجتماعية، وغيرها من المعايير. وينبغي أن نتوقع من الفنادق استلهام قواعد الخدمة من شركة «يو تيل» الاقتصادية المؤتمتة التي تدير عدداً من النزل في مدن أمريكية كبرى، منها مدينة نيويورك، حيث يسجل الضيوف الوصول في صالة الانتظار، ويصلون هنا على البطاقات، بينما يتولى الروبوت معالجة نقل الأمتعة.

ويقول هارتفيلدت: «يمكننا بدءاً من اليوم اعتبار الإقامة الفندقية غير التلامسية هي الرفاهية الجديدة».

والنتيجة أن الفائز في وعود الخصوصية هي المنازل التشاركية.