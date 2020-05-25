متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الجمعية الأمريكية للفنادق، وهي هيئة تجارية، إرشادات جديدة لأعضائها تحت شعار«حافظ على سلامتك»، شملت العديد من المعايير، بما في ذلك خطوات التنظيف المعدلة مع المواد الكيميائية التي تقتل الجراثيم، وإجراءات التباعد.

وتتطابق معايير «إير بي إن بي» الجديدة، التي تم إطلاقها هذا الشهر، مع إرشادات الجمعية، بما في ذلك استخدام الأقنعة والقفازات عند التنظيف، وتحديد فترة انتظار مدتها 24 ساعة كفترة فاصلة عند تبديل الضيوف. وسيتم تحديد المضيفين الملتزمين بها في قوائم «إير بي إن بي».

وتعلن شركات إدارة تأجير العطلات التي تستخدم طواقم تنظيف محترفة عن إجراءات جديدة تباعاً.

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فقد أعلنت شركة «تيرن كي فاكيشين» في تكساس التي تدير 5 آلاف نزل، عن جدولة أطقم التدبير المنزلي من خلال تطبيق يحافظ على قوائم فحص التنظيف المخصصة لكل نزل، ويطلب منهم توثيق عملهم بالصور.

وفي حين أن الفنادق قد تكون لها ميزة عندما يتعلق الأمر بأساليب التنظيف الحديثة، فإن المساحات الإلزامية المشتركة في الفنادق، مثل المصاعد وصالات الانتظار، قد تدفع الضيوف لإعادة النظر.

والنتيجة عندما يتعلق الأمر بالنظافة فالكل سواء، ولا يوجد فائزون.