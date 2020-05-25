شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تزيد ضريبة النقد الأجنبي إلى 1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت تركيا زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% بدلاً من 0.2%، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على الليرة.

يحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس/‏ آذار ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

(رويترز)

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