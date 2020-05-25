733 مليون درهم مبيعات «داماك» في الربع الأول

تكبدت شركة داماك العقارية خسائر في الربع الأول 2020 بنحو 106 ملايين درهم مقابل أرباح صافية بنحو 31 مليون درهم في الربع الأول 2019.

وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 733 مليون درهم، تقريباً نفس القيمة التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2019.

وبلغت قيمة الربح الإجمالي 312 مليون درهم، بهامش ربح بلغ 25٪، بينما سجلت قيمة إجمالي أصول الشركة 23.3 مليار درهم مقارنة بـ23.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019.

وحتى 31 مارس 2020، بلغت قيمة الدين الإجمالي 3.5 مليار درهم، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية إلى 4.6 مليار درهم. وبلغت قيمة العقارات المطورة 9.4 مليار درهم، واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14 مليار درهم، حتى 31 مارس 2020، وقد تم تخفيض دين الشركة بمبلغ 362 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: في عام 2020 سنظل نركز على إتمام المشاريع التي فعلاً قيد التطوير، تتماشى استراتيجيتنا مع الحاجة الماسة لخلق توازن بين العرض والطلب في سوق العقارات في دبي.

وأضاف: «أتقدم بالشكر إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قادت بحكمتها عمليات تحويل الدولة إلى مركز عالمي للأعمال والابتكار، فبفضل جهود القيادة وطموحها وإجراءاتها الوقائية لمواجهة التغييرات العالمية تمكنت الإمارات من مواصلة النمو والانتقال من نجاح إلى آخر».

وختم سجواني قائلاً: «نتقدم أيضاً بالشكر لكافة الموظفين والعملاء والشركاء والمساهمين وكل من شاركنا الالتزام بتحقيق رؤيتنا، وساهم معنا في تحويل داماك من بداياتها المتواضعة، إلى شركة تطوير عقاري قامت بتسليم أكثر من 29000 ألف منزل».