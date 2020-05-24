شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: انخفاض أسعار 7 أصناف بسوق العبور و5 أصناف تسجل جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأحد 24 -5 - 2020، أول أيام عيد الفطر المبارك، انخفاضا لعدد من الأصناف وفق الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الانخفاض جاء بسبب تراجع الطلب بسبب عيد الفطر المبارك، وأيضا غلق عدد من محلات الخضروات لقضاء إجازة العيد، مشيرا إلى أن السوق يعمل بشكل منخفض عن الأيام العادية.

وأوضح النجيب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4 جنيهات، بينما سجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 1- 2.5 جنيها، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتترواح بين 2- 4 جنيها مقابل 2.5 - 5 جنيها، وسجل سعر كيلو البصل 2.5 - 3.5 جنيهات.

وأضاف النجيب، أن الباذنجان البلدى انخفضت أسعاره ليسجل 1– 2.5 جنيها مقابل 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى يتراوح بين 1 – 2.5 جنيه مقابل 1.5 - 2.5 جنيها، فيما انخفضت أسعار الكوسة لتتراوح بين 1 – 3 جنيهات مقابل 1.5 - 4.5 جنيها، وانخفض سعر الخيار الصوب ليتراوح بين 2 – 5 جنيهات، مقابل 4 – 6 جنيهات وانخفض سعر الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيه مقابل 3 – 5 جنيهات، وسعر القلقاس 5 -9 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 12 - 20 جنيها.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريح لليوم السابع، أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4 - 5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

وأكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 ألف طن، وانفراجه فى تدفق الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، طبقا للشروط الحجرية والتى تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.