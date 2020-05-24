شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: سحب 7.5 مليار جنيه من ATM خلال أسبوع.. وتغذية دورية للماكينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إن حجم السحب من ماكينات الصراف الآلى ATM التابعة للبنك، والبالغ عددها أكثر من 4500 ماكينة، بلغ نحو 7.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يوم الأحد الماضى، وحتى أمس السبت، من خلال 3.5 مليون عملية سحب، وذلك فى خطوة تؤكد أن البنك الأهلى قادر على تلبية احتياجات المواطنين من الكاش فى عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن هناك تغذية دورية لماكينات الصراف الآلى، بما يراعى مواعيد حظر التجول بسبب كورونا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، شهد زيادة فى الطلب على السحب من ماكينات الصراف الآلى، لشراء المصريين لاحتياجاتهم، خاصة وأن فترة الاجازة تمتد إلى نحو 9 أيام، مشيرًأ إلى أن البديل العصرى للنقود والكاش هو التعامل بالدفع الإلكترونى عن طريق كروت البنوك بأنواعها "الائتمان والخصم والمدفوعة مقدمًا".

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن انتشار ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك الأهلى المصرى، وإلغاء رسوم سحب الكاش بين البنوك وبعضها خلق طلبًا على سحب الأموال من الـATM بكروت بعض البنوك الأخرى وتم تلبية تلك السحوبات بشكل كامل.