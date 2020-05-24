شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: 24 مليار جنيه استثمارات حكومية فى التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 24-5-2020، أول أيام عيد الفطر المبارك، العديد من الأخبار الهامة منها إعلان وزارة التخطيط أن خطة الحكومة للعام المالى 2020 - 2021 ستستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية فى مجال خدمات التعليم العالى.

وفيما يلى نستعرض أهم أخبار الاقتصاد..

24 مليار جنيه استثمارات حكومية فى التعليم العالى لـ2020-2021.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة التخطيط أن خطة الحكومة للعام المالى 2020 - 2021 ستستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية فى مجال خدمات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك ضمن الخطة التى عرضتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تمهيدا للموافقة عليها، ومن المقرر أن يصل إجمالى الاستثمارات الحكومية للعام المالى القادم إلى 24 مليار جنيها وهى ما يصل إلى ضعف الاستثمارات التى تمت خلال العام المالى 2019-2020.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أنه من المستهدف فى مجال خدمات التعليم العالى والبحث العلمى، مُضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 24 مليار جنيه بخطة عام 20/2021، بما يسمح بالتوسّع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة/ طيبة الجديدة/ السلام بشرق بورسعيد/ برج العرب/ 6 أكتوبر/ الغربية) لربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، وتجهيز الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة، بنى سويف، قويسنا)، والتوسّع فى إنشاء الجامعات الأهلية (5 جامعات)، مع البدء فى ميكنة الـمُستشفيات الجامعية (113 مُستشفى)، وإنشاء سجل صحى إلكترونى لكافة الـمُتردّدين، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للمشروعات الجارى تنفيذها مثل مركز الطوارئ والإصابات بجامعة أسيوط، وإحلال وتأهيل الـمبنى الجنوبى بالـمعهد القومى للأورام.

رئيس القابضة للتشييد: سندمج 6 شركات جديدة فى إطار الهيكلة الشاملة

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيتم دمج 6 شركات تابعة في بعضها البعض، بحيث تكون عدد الشركات التى تم دمجها بلغت 12 شركة فى بعضها، بحيث يكون عددها بعد الدمج 5 شركات فقط، مما يزيد من قدرتها التنافسية وحصتها السوقية.

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شعبة الثروة الداجنة: انخفاض أسعار البيض 9 جنيهات ويسجل 25.5 جنيه

أكد عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العامة للغرف التجارية، أن أسعار البيض تراجعت 9 جنيهات فى الكرتونة قبل نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر ذلك بعد عيد الفطر المبارك، موضحا أن سعر الكرتونة 25.5 جنيه، مقابل 34 جنيها فى الأسبوع الأخير من رمضان، مرجعا أسباب تراجع أسعار البيض إلى غلق المدارس، والجامعات، وتخفيض أعداد المصطفين فى المدن الساحلية وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب عليه وهو ما أدى إلى تراجع سعره.

استقرار سعر الذهب أول أيام عيد الفطر وتوقف المبيعات بسوق الصاغة

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر، استقرار ملحوظ على أخر سعر سجله الذهب منذ أول أمس الجمعة، عند 760 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو الأكثر تداولا ورواجا في مصر، وهو سعر مرتفع نسبيا في سوق الصاغة الأمر الذى أثر على مبيعات الذهب.

مصرفيون: نجاح طرح السندات الدولية يعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية في اقتصاد مصر

أكد عدد من رجال الأعمال وقيادات الجهاز المصرفي في مصر أن النجاح الكبير الذي حققته عملية طرح السندات السيادية المصرية في الأسواق الدولية الأسبوع الماضي، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبريات المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية والمستثمرين الدوليين من مختلف أنحاء العالم في الاقتصاد المصري، وتأتي وسط رؤية ضبابية للاقتصاد العالمي وللعديد من الاقتصادات العالمية سواء الكبرى أو الناشئة.

وقالوا - إنه رغم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري على خلفية تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت على موراد الدولة من النقد الاجنبي خاصة مع توقف السياحة وتأثر قناة السويس وحركة الصادرات ، إلا أن الاقتصاد المصري بدا وكانه الملاذ الآمن للعديد من المستثمرين الدوليين الذين أكدوا من خلال حجم التغطية الكبير الذي تجاوز 4 مرات للسندات التي طرحتها مصر أنهم أكثر إطمئنانا على اموالهم في مصر مقارنة بأي مكان أخر في العالم.

الحكومة ترفض منح الشركة العربية للصلب رخصة حديد

يعتبر ملف حصول القطاع الخاص على رخصة لإنتاج الحديد أو الأسمنت، أحد الملفات المهمة والشائكة، والتي غالبا ما تتطلب تدخل من مجلس الوزراء، وذلك بسبب لجوء الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة للمجلس، في ظل تشبع السوق من الإنتاج، الأمر الذى يدفع وزارة الصناعة لرفض منح أي رخص جديدة.

"الشركة العربية للصلب" والتي تشيد مصنعها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تخضع لقانون المناطق الاقتصادية، تسعى للحصول على رخصة حديد لتوجيه الإنتاج للسوق الداخلى، رغم تشبع السوق بصورة كبيرة حيث تسجل الطاقة الإنتاجية "الفعلية " للمصانع 15.4 مليون طن سنويا، تنتج منها المصانع 7.5 طن فقط وفق إحصاءات عام 2019.