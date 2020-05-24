شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد: سندمج 6 شركات جديدة فى إطار الهيكلة الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيتم دمج 6 شركات تابعة في بعضها البعض، بحيث تكون عدد الشركات التى تم دمجها بلغت 12 شركة فى بعضها، بحيث يكون عددها بعد الدمج 5 شركات فقط، مما يزيد من قدرتها التنافسية وحصتها السوقية.

وأضاف هشام أبو العطا لـ"الخليج 365" أن الغرض أيضا من دمج الشركات هو نقلها لمستوى أفضل وتحسين مواردها وتوحيد الشركات ذات النشاط الواحد دون المساس بمستحقات العاملين وحقوقهم المكتسبة.

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وأضاف هشام أبو العطا أنه سيتم دمج شركة العربية للأساسات "فيبرو"، مع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، ودمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، ودمج شركة رمسيس لإدارة المشروعات مع شركة النصر للمبانى والانشاءات "إيجيكو".

يشار أن الشركات التى سيتم دمجها هى شركتى أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية والمصرية العامة للمبانى فى شركة المساهمة المصرية العبد، ودمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعامة للإنشاءات - رولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.