شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو البنك التجارى الدولى يشاركون فيديو يسجل لحظات العمل فى زمن "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام موظفو البنك التجارى الدولى CIB، بمشاركة فيديو عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعى، يسجل اللحظات المميزة للعمل من المنزل أو من داخل مقار العمل والفروع التابعة للبنك فى ظل جائحة كورونا، حيث يظهر الفيديو حالة من الدعم المعنوى والطاقة الإيجابية للموظفين واللحظات الخاصة للعمل من المنزل التي تؤكد على مفهوم تطور العمل بالتكنولوجيا وإدارة الأزمات والحفاظ على نفس معدلات الأداء قبل أزمة كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تلقى خطاباً من هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الإحتياجات الفورية للأسر التى تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة فى الصندوق الوطنى للطوارئ والأزمات، وأضاف أن البنك تبرع أيضاً بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس كوفيد 19.

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وأعرب عز العرب، خلال الخطاب عن تقديره وفخره كمواطن مصرى بكافة المساعى والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أننا نحتاج جميعاً اليوم ـ أكثر من أى وقت مضى ـ للتكاتف مع شعوب القارة الأفريقية فى مواجهة عدونا المشترك COVID-19.

وأكد أن البنك التجارى الدولى يسعى لتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية تماشياً مع اتجاه الحكومة المصرية، لافتاً فى هذا الصدد إلى افتتاح البنك لمكتب تمثيلى فى إثيوبيا، واستحواذه على بنك كيني، ويلتزم باتخاذ موقف جاد ومسئول لمساندة إخوتنا بالقارة والتعبير عن هذا الالتزام على مستوى قاري.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء مساهمات البنك الإيجابية التى لم تتوقف عن تلبية الاحتياجات الوطنية، بل امتدت آثارها إلى دعم متطلبات شعوب القارة الأفريقية، فالخطر الوبائى الذى نواجهه يفرض ظلاله على العالم بأسره، وعلى كافة البلدان التكاتف لمواجهة هذا الخطر.