شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون توفر خدمات الاتصالات فى المدن الشبابية ببورسعيد المخصصة للعزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام صباح اليوم فريق عمل ڤودافون مصر بالتعاون مع محافظة بورسعيد بتوفير خدمات الإتصالات وخطوط المحمول والإنترنت لأكثر من ٢٧٠ مواطن مصري كانوا عالقين في دولة الإمارات وتم تسكينهم اليوم في العزل الصحي بالمدن الشبابية ببورسعيد وذلك لدعم جهود وزارة الصحة ومحافظة بورسعيد في تسهيل كافة الخدمات للمواطنين العائدين من الخارج اثناء فترة العزل الصحي.

كانت شركة "فودافون مصر"، قد أعلنت عن تعاونها مع البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم مبادرة البنك والحكومة المصرية لدعم العمالة اليومية وغير المنتظمة من المتأثرين بالأوضاع الحالية، وتمكينهم اقتصاديا، حيث تشارك فودافون في المرحلة الثانية من صرف المعونة المستحقة.

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وتقوم "فودافون" بصرف المعونة لأكثر من 50% من اجمالي نصيب شركات المحمول التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية في السوق المصرية وذلك لتمتع فودافون بالحصة السوقية الأكبر لسوق المحمول في مصر وايضا لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول.

‎هذا وقد تم بالفعل صرف؜ المستحقات للعمالة من فروع الشركة والصراف الالي، كما تقوم "فودافون" بإرسال رسائل للمستفيدين بالتوجه لصرف المنحة من أقرب فرع لهم. ‎وساعد علي نجاح عملية الصرف الخطوة انتشار منافذ "فودافون" علي مستوي الجمهورية ووجود اكثر من 180 الف منفذ وماكينات صرف الي في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما أدى إلى تجنب الازدحام تماما والتكدس ومن ثم وقاية المواطنين من خطر انتشار العدوى وتيسير عمليات الصرف للمستفيدين من المنحة.