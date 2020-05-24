شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: انخفاض أسعار البيض 9 جنيهات ويسجل 25.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العامة للغرف التجارية، أن أسعار البيض تراجعت 9 جنيهات فى الكرتونة قبل نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر ذلك بعد عيد الفطر المبارك، موضحا أن سعر الكرتونة 25.5 جنيه، مقابل 34 جنيها فى الأسبوع الأخير من رمضان، مرجعا أسباب تراجع أسعار البيض إلى غلق المدارس، والجامعات، وتخفيض أعداد المصطفين فى المدن الساحلية وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب عليه وهو ما أدى إلى تراجع سعره.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الدواجن تعتمد على آليات العرض والطلب فى السوق المحلى، ومن الطبيعى أن تشهد انخفاضا فى الأسعار فى حال تراجع الطلب، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تراجعت فى السوق المحلى منها غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف وبالتإلى فأنه من المتوقع ان تنخفض الأسعار.

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وأشار السيد إلى أن سعر الكتكوت يؤثر على سعر الدواجن، حيث إن أسعار الكتاكيت تشهد ارتفاعا، حيث يصل سعر الكتكوت لأكثر من 11 جنيها وبالتالى ستنخفض أسعار الدواجن إذا تراجع سعر الكتكوت إلى 6 جنيهات أو أقل.

وأكد السيد أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح السيد أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمإلى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع ، قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس، مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى تضاف إلى إجمإلى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.