شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة انخفاض الخوخ والليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 24 -5- 2020، أول ايام عيد الفطر المبارك، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا بالرغم من الاقبال الكبير على الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار، في الأسبوع الاخير من شهر رمضان.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن اليوسفي يتراوح بين 4-9 جنيها، والبرتقال الصيفى 5-8 جنيهات، وانخفض سعر الليمون ليتراوح 3 – 11 مقابل 4-12جنيها للكيلو والخوخ العريشي ليتراوح سعره ببين3 – 7 جنيهات مقابل 5-8 جنيها للكيلو.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9.

يذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

كما أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 الف طن، وانفراجه فى تدفق الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والاوربية، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة ، وفتح منافذ جديدة ، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.