الإعلان عن موعد صرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

كشفت وسائل إعلامية عن موعد صرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفادت صحيفة "الوفد" بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستبدأ في صرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة في أول يوليو المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، كنت قد وجهت مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من الأول من يوليو 2020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
يشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولى صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة الي تقديم طلب من أصحاب الشأن.
وأضافت الصحيفة أنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات ، و تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020 ،بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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