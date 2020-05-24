شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن بالجيزة: سعر الكيلو سيسجل انخفاضا ويتراجع لـ 25 جنيها بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن بجميع اصنافه ، ستنخفض بمعدل 5 – 7 جنيهات في سعر الكيلو للدواجن الحية ، موضحة أن الاقبال على الدواجن الحية ينخفض خلال تلك الفترة وخاصة بعد شهر رمضان الكريم والذى يشهد اقبالا كبيرا على الدواجن التي تعد الوجبة الرئيسية الثانية على المائدة المصرية بعد الفول .

وقال سامح سيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أنه من المتوقع ان يشهد سوق الدواجن انخفاضا في جميع الأصناف حيث يوجد اكثر من نوع لطريقة بيع الدواجن وهى الدواجن الحية والتي تباع في محلات الدواجن ووهذا النوع سينخفض بنسبة تتراوح بين 25 – 30 % من السعر الحالي حيث من المتوقع ان يسجل سعر الكيلو 23 – 25 جنيها للكيلو من المزرعة مقابل 30- 33 جنيها للكيلو خلال شعر رمضان المبارك .

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وأضاف سيد في تصريح لليوم السابع أن سعر الدواجن المغلفة والمصنعة محليا من المتوقع ان تنخفض أسعارها من 42 – 45 جنيها للكيلو الى 34 – 35 جنيها للكيلو بنسبة تزيد عن 25 % من عن الأسعار خلال شعر رمضان المبارك ، موضحا ان أسعار الدواجن المجمدة " المستوردة " لن تشهد انخفاضا نظرا لانها مرتبطة بالأسعار التي تم استيرادها بها .