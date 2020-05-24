شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الايطالي: أنفقنا 5% من الناتج المحلي لمواجهة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية والاقتصاد الإيطالى، روبرتو جوالتيرى، أن الحكومة أنفقت "ما يقارب 5% من الناتج المحلى الإجمالي"، الذى يقدر بحوالى 1700-1750 مليار يورو، للتعامل مع الأزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال المسؤول الايطالى الذى ينتمى للحزب الديمقراطى فى حوار عبر فيسبوك مع نشطاء حركة "الساردين" المحسوبة على تيار اليسار، إنه "تم اتخاذ خيار مشترك على المستوى الأوروبي، يختلف عن الخيارات فى الأزمات الأخرى السابقة: الرد بسياسة مالية قوية للغاية لمواجهة التباطؤ فى الاقتصاد وعدم الانقياد لتداعيات الازمة"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وكشف أن الحكومة أنفقت ما يقارب 5% من الناتج المحلى الإجمالي، على مواجهة الأزمة التى تسبب فيها فيروس كورونا على البلاد، حيث يقدر الناتج المحلى الإجمالى فى إيطاليا بحوالى 1700-1750 مليار يورو، أى أن روما أنفقت ما يزيد عن 85 مليار دولار على الأزمة المالية الناجمة عن تفشى الفيروس فى البلاد.

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وكانت إيطاليا أعلنت إعادة فتح المطارات ابتداءا من 3 يونيو المقبل، بعد إغلاقها بسبب كورونا، التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث يحذر خبراء من كساد كبير خلال العام الجاري.

وفى وقت سابق أجرى رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تبادلا خلاله وجهات النظر حول صندوق الإنعاش الأوروبى.

وأوضحت الحكومة الإيطالية أن المكالمة استعرضت آفاق صندوق إنعاش طموح لمواجهة تحدى وباء فيروس كورونا فى ضوء عرض المفوضية الأوروبية لمقترحها بهذا الصدد يوم الأربعاء المقبل 27 مايو.

وقال كونتي: "أشجع المفوضية الأوروبية ورئيستها فون دير لاين على تقديم اقتراح طموح فى الأيام القادمة لصندوق الإنعاش وميزانية الاتحاد الأوروبى المتعددة السنوات بما يتماشى مع احتياجات وتوقعات المواطنين الأوروبيين".