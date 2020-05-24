شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التخطيط الصينية واثقة من تحسن الاستهلاك فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية اليوم الأحد، إن الاستهلاك الصيني سيظهر بوادر تحسن في مايو في ظل تشجيع قنوات جديدة مثل التجارة الإلكترونية. تضرر الاستهلاك بشدة من جراء فيروس كورونا المستجد، لكن بيانات في ابريل أظهرت استقرار فرص نمو الاستهلاك في ظل السيطرة على الوباء، حسبما ذكر نينج جي تشه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في تصريحات للصحفيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التخطيط الصينية واثقة من تحسن الاستهلاك فى مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.