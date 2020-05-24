شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق الأسماك المدخن والمملحة إقبالا خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك نظرا لعدم القدرة على تناولها خلال شهر رمضان المبارك وبحسب بيانات احد محلات الفسيخ والرنجة فإن الاقبال خلال اليومين الماضيين ارتفع بنسبة 50٪، مؤكدة أن الأسعار مستقرة منذ موسم شهر النسيم.

وشهدت اسعار الفسيخ تتراوح بين 140 الي 180 جنيها، وسعر الفسيخ المخلي او المعلب تتراوح بين 190-230 جنيها فيما سجل سعر الملوحة 120-140 جنيها للوسط وسجلت الملوحة الكبيرة بين 130-160 جنيها، فيما سجلت الملوحة المحلية اسعار تتراوح بين 150-200 جنيها للكيلو.

Advertisements

فيما تراوحت اسعار الرنجة الهولندي بين 40-60 جنيها والرنجة الانجليزي 45-70 جنيها للكيلو، تراوحت اسعار الرنجة المخلية، معبإة في برطمان بين 100-150 جنيها للكيلو، وسعر البرطمان 350 جرام 40 جنيها، وسجلت اسعار البطارخ بين 120-200 جنيها للكيلو.

وكانت اسعار الرنجة والفسيخ استقرار خلال موسم شم النسيم وذلك وفقا للأسعار التي أعلنت عنها شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدة أن نسبة الإنتاج السمكي شهدت زيادة عن الأعوام السابقة.