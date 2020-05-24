شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 16.4 مليون ورقة بقيمة 798.2 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 336.3 مليون ورقة، بقيمة 393.3 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 186.2 مليون ورقة بقيمة 388.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 53.8 مليون ورقة بقيمة 384.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 59.6 مليون ورقة بقيمة 270.1 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 42.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 261.3 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 58 مليون ورقة منفذة بقيمة 248 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 140.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 182.4 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 38.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 103.5 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بحجم تداول بلغ 12.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 88.8 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 326.5 ألف ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 2647 ورقة بقيمة 129.9 ألف جنيه.

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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 10109.91 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 1131.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.57% مغلقًا عند مستوى 1829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.33% مغلقًا عند مستوى 11626.76 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 659.60 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 2.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 542.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 291.8 مليار جنيه إلى 287.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 158.9 مليار جنيه إلى 160.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 450.7 مليار جنيه إلى 447.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.023 مليار ورقة منفذة على 125 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 19.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.349 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 10.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 14.2 مليون ورقة منفذة على 924 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 16.66% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 83.34%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.