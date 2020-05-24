بريطانيا تلزم أصحاب الأعمال بـ 20% من أجور العمالة المتوقفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن المملكة المتحدة أعدت خططاً ًًتلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين المتوقفين عن العمل ابتداء من أغسطس/ آب لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس كورونا على التمويلات الحكومية.

وفي يوم 12 مايو/ أيار مددت المملكة المتحدة لمدة أربعة أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنهم سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفتها الضخمة ابتداء من أغسطس/ آب.

وقالت الصحيفة «أعدت الخزانة خططاً ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين». وأضافت «أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضاً بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات بمتوسط خمسة في المئة من الأجور».