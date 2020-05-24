شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تلزم أصحاب الأعمال بـ 20% من أجور العمالة المتوقفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن المملكة المتحدة أعدت خططاً ًًتلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين المتوقفين عن العمل ابتداء من أغسطس/ آب لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس كورونا على التمويلات الحكومية.
وفي يوم 12 مايو/ أيار مددت المملكة المتحدة لمدة أربعة أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنهم سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفتها الضخمة ابتداء من أغسطس/ آب.
وقالت الصحيفة «أعدت الخزانة خططاً ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين». وأضافت «أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضاً بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات بمتوسط خمسة في المئة من الأجور».
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تلزم أصحاب الأعمال بـ 20% من أجور العمالة المتوقفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.