شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تستأنف عملها فى 30 مايو عقب انتهاء إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستانف الهيئة القومية للبريد عملها فى جميع المكاتب علي مستوى المحافظات 30 مايو الجارى عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك التى بدأت فى 21 مايو، وكانت الهيئة قد إنتهت من صرف معاشات مايو و المرحلة الأولى من صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة. وتمتلك الهيئة ما يقرب من 3981 مكتب على مستوى الجمهورية ويصل عملاء صندوق توفير البريد إلى ما يقرب من 24 مليون عميل برأسمال مودعين 220 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وعدد مكاتب البريد الحكومية تصل إلي 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 ،مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوي 7.89%.

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وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018. ياتى ذلك فيما تواصل الهيئة تسليم معاشات مستحقى "تكافل وكرامة" منذ ثلاثة أيام وعددهم أقل من 3 ملايين مستحق، وسط إجراءات وقائية لمنع التكدث والازدحام بالمكاتب.