شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تعرف على تطور الشركات التى تأسست فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت بيانات حكومية، تطور حركة تأسيس الشركات في مصر خلال شهر مارس الماضي 2020، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من إجراءات احترازية من أجل احتواء الآثار السلبية المتوقع على الاقتصاد في مصر.

وينشر ”الخليج 365” انفوجراف حول تطور تأسيس الشركات منذ مارس 2020 وحتى الشهر المماثل من العام الماضي 2019، وهى كالتالي:





- بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها نحو 1624 شركة مارس الماضي، مقابل 2166 شركة في نفس الشهر من العام الماضي

- شهد شهر ديسمبر الماضي أعلى معدل لتأسيس الشركات خلال الفترة المذكورة بواقع 2586 شركة

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- شهد شهر يناير الماضي تأسيس نحو 2501 شركة

- شهد شهر فبراير الماضي تأسيس نحو 2398 شركة.

- استحوذ المصريين على نسبة بلغت 84.6% من قيمة مصادر تدفق رؤوس الأموال خلال مارس الماضي توازى 6 مليار و296.4 مليون جنيه

- بلغت نسبة العرب من تدفق رؤوس الأموال نحو 9.2% توازي 683.3 مليون جنيه

- بلغت نسبة الأجانب من تدفق رؤوس الأموال نحو 6.2% توازي 459 مليون جنيه.

- استحوذ القطاع الخدمي على 51.7%، من إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر مارس، بعدد 839 شركة

- استحوذت الشركات في القطاع الصناعي على بنسبة تصل إلى 20.4% بعدد 332 شركة

- استحوذ القطاع الإنشائي على نسبة تصل إلى 16.9% بعدد 275 شركة.