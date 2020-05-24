شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يخفض القيمة العادلة لسهمى "أبو قير" و"موبكو" بعد خفض اليوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خفض بنك الاستثمار فاروس، من القيمة العادلة لسهمي أبو قير ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، حيث أصبحت قيمة سهم أبو قير 23.00 جنيهًا حاليًا مقارنة مع 27.10 جنيها سابقًا، وصارت قيمة سهم موبكو 65.50 جنيه حاليًا مقارنة مع 82.50 جنيه سابقًا، كما خفضت تقديراتها لمستويات الهوامش والمبيعات لكلا الشركتين، وذلك بعدما خفضت أسعار اليوريا في الفترة المتبقية من العام، وتوقع فاروس، أن تتراجع مستويات مجمل الهوامش بواقع 5 نقاط مئوية على مستوى الشركتين، ليبلغ متوسط مجمل الهوامش 35% لشركة أبو قير في العام المالي 2019-2020، و41% لشركة موبكو خلال العام المالي 2020.

وعلى الرغم من خفض تقيمها العادل، أبقى فاروس، على توصيته بزيادة الأوزان النسبية على سهمي أبو قير ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، خاصة في ظل وجود فجوة تقييم كبيرة تزيد عن 80%، بعدما أدت جائحة كورونا إلى هبوط سوق الأسهم هبوطًا حادًا مؤخرًا.

وتوقع فاروس، أن متوسط أسعار اليوريا سيبلغ 200 دولار للطن خلال الفترة المتبقية من هذا العام، مما يجعل متوسط سعر الطن في عام 2020 بأكمله 225 دولار. نتوقع أيضًا أن تتعافي أسعار اليوريا تدريجيًا ليصل سعر الطن إلى 260 دولار بحلول عام 2024، مشيرة إلى أنه مع بداية شهر مارس، صمد سوق اليوريا العالمي أمام تداعيات جائحة كورونا، وارتفع سعر الطن إلى 260 دولار، لكن منذ أن بدأت الصين في زيادة صادراتها من الأسمدة، وتراجع الطلب على مناقصات التوريد التي تنظمها الهند، انخفضت الأسعار إلى المستوى الحالي المرتكز عند 200 دولار للطن.

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كما خفض فاروس، التقييم العادل لسهم كيما إلى 3.35 جنيه مقارنة مع 5.25 جنيه، مرجعة ذلك إلى 3 أسباب وهي أولا انخفاض أسعار اليوريا، ثانيا ارتفاع معدل الديون، ثالثا تأجيل بداية مصنع "كيما 2"، حيث تأجل تاريخ تسليم المشروع نتيجة الأوضاع الحالية التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتوقع فاروس، أن تبدأ نتائج المشروع في الظهور مع بداية العام المالي 2020-2021، فيما أبقى على توصيته المحايدة على السهم نظرًا لمجموعة من العوامل، من ضمنها حصتها المحلية المقدرة عند 55%، وتكلفة حصولها على الغاز الطبيعي التي تبلغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع أنه حالة زيادة حصتها المحلية أو خفض أسعار حصولها على الغاز الطبيعي بواقع 1.0 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من الممكن أن ترتفع قيمة السهم العادلة إلى 4.50 - 5.50 جنيه.

وأشار فاروس، إلى أن قطاع الأسمدة النيتروجينية يعد من الساحات الآمنة التي لن تعاني من خسائر على مستوى صافي الدخل خلال الأزمة الراهنة، وسينشأ عن هذا الأمور نظرة إيجابية للقطاع، خاصة عند مقارنته مع أسواق السلع الأساسية الأخرى التي تعرضت إلى موجات هبوط أكثر حدة، وحتى بعدما نضع في الاعتبار إمكانية انخفاض أرباح السهم في هذا العام.

يتداول أبو قير عند مضاعفات جذابة لعام 2020، تبلغ 4.6 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، كما أن مضاعف موبكو يقل عن 4.3 مرة، أما "كيما" الذي يتداول عند 21.6 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك لعام 2020.