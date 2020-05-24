«دو» تطلق باقة اتصال دولي للتواصل مع العائلات في الخارج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، باقة الاتصال الدولي لجميع عملاء خدمات الاتصال المنزلي. ويأتي إطلاق الباقة الجديدة في إطار التزام الشركة بتزويد عملائها بخدمات وحلول اتصال تضمن لهم البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها. وتقدم باقة الاتصال الدولي الجديدة للمستخدمين ما يصل إلى 2000 دقيقة شهرياً للاستمتاع بإجراء مكالمات دولية إلى وجهة واحدة يختارها العميل. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء، الذين يشتركون في باقة الاتصال الدولي الجديدة، على اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في باقة الاتصال عبر الإنترنت لإجراء مكالمات إنترنت غير محدودة، حيث سيتم تفعيل الاشتراك في الوقت نفسه.

وتتوفر باقة الاتصال الدولي من «دو» مقابل 99 درهماً شهرياً، وسيحصل عملاء «دو»على ما يصل إلى 2000 دقيقة، وذلك وفقاً للوجهة المحددة من بين قائمة الخيارات. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من الجهود التي تبذلها «دو» لتعزيز رضا وسعادة أفراد المجتمع وتوفير المزيد من القيمة لسكان الإمارات، من خلال تمكين الجميع من التواصل وتبادل التهاني مع عائلاتهم وأحبائهم خلال أيام العيد بينما يبقون آمنين في منازلهم.