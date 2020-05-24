شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: الاتحاد الأوروبى يتصدر قائمة تدفقات الاستثمار لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل ارتفاع نسبة استثمارات الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق له 2018/2019، وفقا لبيانات حكومية.

ورصدت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ الاتحاد الأوروبي على حصة الأسد من إجمالي التدفقات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت 2.5 مليار دولار، بواقع 58.1% من إجمالي تدفقات الفترة، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الربع المماثل من العام المالي 18/19 بنسبة 43.7%.

Advertisements

وتشير البيانات إلى أن حصة الدول العربية تراجعت لصالح الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول للعام المالي 19/20 بلغت نحو 800 مليون دولار بنسبة 18.6%، مقابل 25% خلال الربع المماثل من العام 18/19، يليه الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 600 مليون دولار بنسبة 14%، مقابل 18.8% خلال فترة المقارنة.

وحقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 نحو 2.4 مليار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي السابق له 2018/2019، بزيادة نحو مليار دولار.

ويظهر تطور الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، تحقيق صافي استثمارات الحافظة في الخارج فائض نحو 123.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 19/20، مقابل صافي تراجع 75.4 مليون دولار خلال الربع المماثل من العام 18/19، بينما تراجع صافي استثمارات الحافظة في مصر إلى 1981.5 مليون دولار، مقابل 3240.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.