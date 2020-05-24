شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الفولى: 15% نسبة العلاقات التجارية بين دول القارة الأفريقية ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح محمد الفولى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن انطلاق تحركات مصرية أفريقية لدعم التجارة والصناعة والاستثمار البينى برعاية مصرية خلال المرحلة الحالية، ويجرى التحركات مجموعة من رجال الأعمال والباحثين والمتخصصين فى مجال الصناعة والتجارة فى مصر وأفريقيا عبر الفيديو كونفرانس لعودة التبادل بين الدول الإفريقية فى المجالات التجارية والصناعية والزراعية وتبادل المعلومات وتضم هذه التحركات ما يقرب من 500 رجل أعمال وباحثين ومسئولين من وزارة الصناعة ومجالس الأعمال، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه التحركات قريبا بعد تحديد خطة واضحة للعمل عليها.

وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك تعاونا مع مكاتب التمثيل التجارى لترشيح رجال الأعمال الأفارقة للمشاركة فى الجمعية، لافتا إلى أن هذه التحركات تأتى لإعادة التوازن بين دول القارة الإفريقية، خاصة وأن حجم العلاقات التجارية أو الاستثمارية بين دول القارة لا تتعدى نسبة الـ 15% مقارنة بعلاقتها بالدول الأخرى، على عكس ما يحدث فى قارة أوروبا فتبلغ نسبة العلاقات التجارية بين الدول الأوروبية وبعضها قرابة الـ 69% من إجمالى علاقتها بالدول الأخرى، كما تبلغ العلاقات بين الدول فى قارة آسيا 59% فيما بينهم، ولابد من توسيع نطاق التعاون بين الدول الإفريقية وبعضها لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة.

Advertisements

وأشار الفولى، إلى أن اجتماعات هذه المنظمات تأتى لإعادة دراسة الصفقات المتكافئة وتبادل السلع بين الدول وإزالة المعوقات التى وجدت فى الاتفاقيات التجارية بينهم مثل اتفاقية الكوميسا بالإضافة إلى عمل مزايا تجارية من خلال توحيد شهادات المنشأ وتشجيع الدول على دعم التبادل التجارى، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن التعاون المصرى الإفريقى من خلال جمعية رجال الأعمال بدأ التحضير له منذ يناير من العام الجارى.

وأوضح أن المناقشات الحالية بين المسئولين فى مصر ونظائرهم فى الدول الإفريقية تتم مرتين أسبوعيا عبر الفيديو كونفرانس لوضع خارطة طريق رجال الأعمال الأفارقة مع مصر وزيادة التبادل التجارى البينى فيما بينهم.