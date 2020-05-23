شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إنريجيان اليونانية: تأخير صفقة شراء شركة إديسون بسبب الإجراءات الروتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة انريجيان اليونانية للطاقة، إن الشركة لا تزال وشركة إديسون ملتزمتان بإتمام صفقة شراء شركة إديسون إى أند بى فى الأشهر القادمة.

وأوضحت الشركة، فى ردها على خبر ”الخليج 365” المنشور بتاريخ 19 مايو 2020 بعنوان " إنرجيان تطالب إديسون الإيطالية بمراجعة السعر لإتمام صفقة بيع إمتيازها بمصر"، أن هذا التأخير سببه الإجراءات الروتينية، وجائحة كورونا التى أثرت تأثيرا كبيرا على الأسواق العالمية منذ بداية العام .

ولم تحدد الشركة فى بيانها ما هى الإجراءات الروتينية التى أدت إلى تأخير صفقة البيع حتى الآن.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، قد أكدت لـ"الخليج 365، أن شركة إنريجيان اليونانية للطاقة وراء تأخر إتمام صفقة بيع حصة شركة اديسون الايطالية، لصالحها حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على بدء المفاوضات، وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن شركة إنرجيان اليونانية للطاقة طالبت شركة إديسون الإيطالية للاستكشاف والإنتاج، بمراجعة السعر وإعادة تقييم الأصول وذلك بسبب تهاوى أسعار النفط وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد .

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وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التوقيع على عقد التنازل حتى الآن لإتمام إجراءات صفقة الاستحواذ على وحدات النفط والغاز المملوكة لشركة إديسون الإيطالية فى مصر موضحا أنه كان من المفترض انتهاء الصفقة بين الشركتين نهاية العام الماضى .

وكان نيكولاس كاتشاروف نائب رئيس شركة إديسون الإيطالية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، قد أكد خلال فعاليات مؤتمر موك بالاسكندرية نهاية العام الماضى ، أن حقل أبوقير بالبحر المتوسط الذى تستثمر فيه إديسون منذ عام 2009 يحقق حاليا أعلى معدلات الإنتاج منذ بداية عمله موضحا أن الحقل الذى ينتج منذ 40 عاما قد ارتفع إنتاجه من الغاز العامين الاخيرين بنسبة 100% مقارنة بعام 2009 و 50%مقارنة بعام 2016 وذلك انعكاسا لضخ استثمارات قيمتها 300 مليون دولار من إديسون لتنمية الحقل وتدشين منصة شمال ابوقير البحرية ووضع 6 آبار على الإنتاج كما تضاعف إنتاج المتكثفات ليصل إجمالى ماينتجه الحقل إلى نحو 50 ألف برميل مكافئ يوميا، لافتا إلى استمرار أعمال التنمية والبحث والاستكشاف فى منطقة حقل أبوقير والذى بلغ إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى تنميته منذ عام 2009 نحو 2.2 مليار دولار.

وأكد أن شركته تكثف حاليا أنشطتها فى مصر فى عدة مناطق للبحث عن الغاز وإنتاج بالمياه العميقة وأنها تضخ 100 مليون دولار استثمارات جديدة فى مصر على مدار العام المالى الحالي، لافتا إلى الإعداد لحفر بئرين استكشافيين جديدين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز فى الربع الأخير من العام الحالى حيث تبدأ حفر البئر الأولى نجمة - 1 فى منطقة شمال شرق حابى فى أكتوبر الحالى كما تستهدف حفر البئر عميق 1 قبل نهاية العام فى ضوء نتائج برامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بمنطقة شمال ثقة البحرية والتى أكدت وجود عدد من التراكيب الجيولوجية، مشيرا إلى أنها حاليا بصدد تقييم نتائج حفر البئر جنوب إدكو 2 فى دلتا النيل الأرضية.

وأشار إلى البدء فى مشروع تنمية 3 إكتشافات بحرية جديدة للغاز بمنطقتى شمال العامرية وشمال إدكو باحتياطيات 300 مليون قدم مكعب والتى تقع شمال حقول ابوقير باستثمارات 200 مليون دولار والتى ستبدأ الإنتاج عام 2021 لتدعم إنتاج حقول أبوقير وتعوض التناقض الطبيعى للإنتاج.