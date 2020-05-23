شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 80 مليون دولار زيادة في صادرات مصر من السلع تامة الصنع يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة في شهر يناير الماضي، حيث بلغت مليار و121 مليون دولار، مقابل مليار و41 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 80 مليون دولار.

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ورصدت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم السلع نصف المصنعة خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ نحو 631 مليون دولار، مقابل 564.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 66.3 مليون دولار.

وضمت قائمة أهم السلع كلا من صادرات المنتجات الغذائية وبلغت 430 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 414 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بزيادة بلغت 16 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية من الزجاج وبلغت قيمتها 34.8 مليون دولار، مقابل 33.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت مليون دولار، بينما حققت صادرات الأسمنت 10.4 مليون دولار، مقابل 11.9 مليون دولار، ثم الصادرات المصرية من الأدوية وبلغت 16.4 مليون دولار، مقابل 18.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بالإضافة إلى المنسوجات وبلغت 77.7 مليون دولار، مقابل 88.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة، وأيضا صادرات الملابس وبلغت قيمتها 150.9 مليون دولار، مقابل نحو 159.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة، وأخيرا صادرات الحديد والصلب وبلغت 60.3 مليون دولار، مقابل 73.2 مليون دولار خلال فتر المقارنة.