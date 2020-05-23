شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المعادن: اتجاه المستهلكين لبيع الذهب لجنى الأرباح بعد ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى جيد، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن المستهلك يلجأ حاليا لبيع ما لديه من مشغولات ذهبية، وذلك لاستغلال ارتفاع أسعار المعدن النفيس التي تسجل زيادات كبيرة منذ مطلع العام الجارى بنسبة تتخطى 10%، في ظل ارتفاع كبير بأوقية الذهب نتيجة اضطراب الأوضاع الاقتصادية عالميا.

وأضاف "جيد" لـ"الخليج 365" أن حائزى المعدن الثمين من المواطنين يتجهون للبيع الآن، وليس المستثمر، فالمستثمر يحافظ على ما لديه من احتياطي للذهب، وذلك في ظل توقعات استمرار صعود سعر الذهب عالميا، في هو ما ينعكس على الأوضاع في سوق الصاغة بمصر، وحدوث ارتفاعات بالأسعار.

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وبشأن مستقبل أسعار الذهب، أشار رئيس شعبة المعادن الثمينة إلى أن اتجاه المستثمرين عالميا الآن نحو الذهب يرفع أسعاره بصورة غير مسبوقة، وذلك في ظل الغموض الذى يحيط بالوضع الاقتصادي عالميا، جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى أثر بالسلب على الأسواق والبورصات وهو ما دفع في اتجاه ارتفاع الذهب.

وفى سياق متصل، أوضح هانى جيد أن مبيعات المعدن الثمين في آخر 10 أيام من شهر رمضان تسجل تراجعات حادة لأول مرة، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإغلاق المحال في وقت مبكر، لافتا إلى أن الفترة المماثلة من كل عام تسجل زيادة في المبيعات نتيجة الاقبال لشراء شبكة العيد.

وأشار إلى أن الذهب في مصر سجل على مدار شهر مايو الجارى ارتفاعات غير مسبوقة، تجاوزت 765 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا بأسواق الصاغة، في زيادة لم يشهدها السوق في أي وقت مضى، وهو ما دفع المبيعات للهبوط بصورة عامة، سواء مشغولات ذهبية بصورتها التقليدية أو سبائك.