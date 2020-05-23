شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة قبل العيد.. التفاح المصرى يبدأ من 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-5- 2020، نهاية شهر رمضان قبل أول ايام عيد الفطر المبارك، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا بالرغم من الإقبال الكبير على الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية، وذلك أدى إلى استقرار الأسعار فى الأسبوع الاخير من شهر رمضان.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اليوسفي يتراوح بين 4-9 جنيها، والبرتقال الصيفي 5-8 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-12 جنيها للكيلو والخوخ العريشي يتراوح سعره ببين 5-8 جنيهات.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والإيطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت والشمام 4-7، أسعار الجوافة 3-7، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9.

جدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف. كما أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2 مليون و400 ألف طن، وانفراجه فى تدفق الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوروبية، طبقا للشروط الحجرية والتى تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، بالإضافة إلى تقديم العديد من دول الخليج تسهيلات لدخول المنتجات المصرية لأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.