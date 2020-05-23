شكرا لقرائتكم خبر عن زحام وطوابير أمام أفرع البنوك وتكدس المواطنين أمام مكانات ATM بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أفرع بنوك فى محافظة الشرقية، زحاما شديدا وتكدسا من قبل المواطنين أمام مكانات الصراف الآلى ، فشهد مقرات البنوك الأهلى ، طوابير من المواطنين دون الالتزام بأى إجراءات وقائية.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الواقيه والبعد عن التجمعات ، والاهتمام بأعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة، مناشدا المواطنين بالتوقف عن التكالب على شراء السلع والمواد الغذائية غير الضرورية والالتزام التام بساعات حظر التجوال المقررة من الساعه التاسعه مساء وحتى السادسه صباح اليوم التالى ، وقرار غلق المحال التجاريه من الساعه الخامسه مساء ، وذلك تفعيلا للاجراءات الاحترازية والوقائيه المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد على متابعة الإجراءات التى تم اتخاذها للمناطق والمدن الصناعيه ، من حيث إجراءات الغلق والتعقيم والتطهير فى حاله ثبوت ظهور حالات إصابه جديده وسط العاملين فى المصانع والشركات بتلك المناطق الصناعيه ، والتى تبدأ بالغلق ٤٨ ساعه تجدد وفقا للقانون وكذلك توقيع الغرامات الماليه .

ووجه المحافظ مديرى مديريتى القوى العامله والصحه ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصناعيه والغذائيه بالمناطق الصناعية ، للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا وحماية العاملين بها ، مؤكدا أنه فى حاله استمرار تزايد حالات الإصابه بالمناطق الصناعية سيتم غلق المنشأه التى سيظهر بها حالات إصابه بالفيروس .

شدد المحافظ على وكلاء وزارات " الصحة - الطب البيطرى - الزراعه - التضامن " ، بتكثيف اعمال التطهير والتعقيم لكافه المنشآت العامه والخدمية والشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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زحام المواطنين على افرع البنوك بالشرقية

زحام المواطنين على افرع البنوك بالشرقية

زحام المواطنين على افرع البنوك بالشرقية