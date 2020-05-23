تحذير هام وعاجل من بنك مصر إلى جميع عملاؤه

ذكرت وسائل إعلامية أن بنك مصر قام بإرسال رسائل تحذيرية لعملائه من تقديم أي بيانات أو معلومات شخصية تخص عميل البنك أو تتعلق ببطاقات الدفع الخاصة بهم.

وأفاد موقع صحيفة "أخبار اليوم" بأن البنك حذر عملاءه من الإعلان عن الأرقام الثلاثة المدونة على ظهر البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع أو أي رقم تأكيدي مرسل للعميل من خلال البنك إلى أي جهة تطلب ذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على سرية البيانات الخاصة بالعميل.

وقال البنك إن أي جهة تطلب هذه البيانات "لا تمت إلى بنك مصر بأية صلة، وأن الهدف الأساسي منها هو الاحتيال على عملاء البنك."

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من ناحية أخرى، أصدر اتحاد بنوك مصر قراراً في إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، بإلزام عملاء البنوك والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان له أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "القرار يأتي حرصاً منه على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة".

وأشار البيان إلى أن القرار "يأتي تمشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبي وذلك لرفع الإجراءات الوقائية".