شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن قبل العيد.. من 31 إلى 34 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 23-5-2020، آخر أيام شهر مضان وقبل أول أيام العيد، استقرارا وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت 27-29 جنيها، وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 27-29 جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 31-34 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع"، أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 35 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 38-40 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الكتكوت بين 9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض تيبدأ من 32 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 36- 38جنيها.

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وجدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية أكدت ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضحت أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.