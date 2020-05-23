موقع إخبارى: تعيين نائب وزير النفط قائما بأعمال محافظ إيران لدى أوبك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الموقع الإلكتروني لوكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء اليوم السبت، أن إيران عينت نائب وزير النفط أمير حسين زماني نيا قائما بأعمال محافظ إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلفا لحسين كاظم بور أردبيلي الذي توفي هذا الشهر. وأضاف الموقع الإخباري التابع للدولة أن البحث عمن سيتولى منصب محافظ إيران بشكل دائم لا يزال مستمرا. وتوفي أردبيلي في 16 مايو إثر إصابته بنزيف في المخ بعد أسبوعين من دخوله في غيبوبة.

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