شكرا لقرائتكم خبر عن الناجون من كورونا.. هشام طلعت وصفوان ثابت و"غبور" يحققون زيادة في الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، على أداء شركات كبار رجال البيزنس في مصر، ووفقاً للنتائج المالية لتلك الشركات بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2020، وهي الفترة التي شهدت بداية الجائحة، نجا عدد من رجال الأعمال أبرزهم هشام طلعت وصفوان ثابت ومحمد حامد ورؤوف غبور من مقصلة كورونا، حيث حققوا زيادة في الأرباح، فيما تحولت شركات أحمد السويدي إلى تحقيق انخفاض في الأرباح لأول مرة منذ فترة طويلة، كما خفضت بنوك استثمار منها فاروس تقديراتها للقيمة العادلة للسهم من 15.50 جنيه إلى 8.50 جنيه.



رؤوف غبورحققت شركة جي بي أوتو، المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، أعلى نمو في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020 بلغ 430.6% ليسجل 138.4 مليون جنيه، وجاء سبب الزيادة في الأرباح إلى الانتعاش الملحوظ في سوق السيارات المصري مع بداية عام 2020 قبل أن يتوقف هذا التعافي مع نهاية الربع الأول من العام نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19. رؤوف غبورحققت شركة جي بي أوتو، المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، أعلى نمو في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020 بلغ 430.6% ليسجل 138.4 مليون جنيه، وجاء سبب الزيادة في الأرباح إلى الانتعاش الملحوظ في سوق السيارات المصري مع بداية عام 2020 قبل أن يتوقف هذا التعافي مع نهاية الربع الأول من العام نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19.

وبلغت إيرادات قطاع المركبات بشركة جي بي أوتو 4.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة انخفاض سنوي 4.1%، غير أن القطاع لم يسجل أي خسائر تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسائر بقيمة 93.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ لأداء القطاع رغم الطبيعة الموسمية لفترة الربع الأول التي تتسم بانخفاض الطلب، بالإضافة إلى تأثير التحديات الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا، كما تأثرت معدلات الطلب بقطاع سيارات الركوب بإغلاق الحكومة المؤقت لوحدات المرور.

Advertisements صفوان ثابتكما حملت نتائج الربع الأول، بشرى لرجل الأعمال صفوان ثابت، حيث ارتفع صافي ربح شركته جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 55% مقارنة بالربع الأول من 2019 مسجلاً 134 مليون، وذلك بدعم من تحسن هامش مجمل الربح (+1.5 نقطة مئوية) على الأرجح نتيجة انخفاض تكاليف المواد الخام التحسن المتماسك في تغطية الفوائد حيث تراجعت مصروفات الفائدة بنسبة 43% على أساس سنوي، ارتفع صافي الربح المعلن بنسبة 60% على أساس سنوي مسجلاً 114 مليون جنيه، بحسب بلتون. صفوان ثابتكما حملت نتائج الربع الأول، بشرى لرجل الأعمال صفوان ثابت، حيث ارتفع صافي ربح شركته جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 55% مقارنة بالربع الأول من 2019 مسجلاً 134 مليون، وذلك بدعم من تحسن هامش مجمل الربح (+1.5 نقطة مئوية) على الأرجح نتيجة انخفاض تكاليف المواد الخام التحسن المتماسك في تغطية الفوائد حيث تراجعت مصروفات الفائدة بنسبة 43% على أساس سنوي، ارتفع صافي الربح المعلن بنسبة 60% على أساس سنوي مسجلاً 114 مليون جنيه، بحسب بلتون.





محمد حامدفيما كانت جائحة فيروس كورونا، وش السعد على رجل الأعمال محمد حامد المالك لشركة عبور لاند، إذ تسببت حالة الذعر الشرائي التي انتابت المستهلكين منذ منتصف مارس بسبب الجائحة إلى تدعيم أرباحه في الربع الأول لتسجل صافي ربح بلغ 68.05 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 53 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 28.35.

وبحسب تقرير لفاروس، فإن تسببت حالة الذعر الشرائي قد يمتد تأثيرها على "عبور لاند" حتى الربع الثاني 2020، خاصة إذا طالت فترة الحظر، مع العلم بأن الربع الثاني من 2020 سيشهد تراجعًا في الإحجام بسبب موسم شهر رمضان.

هشام طلعترغم تأثره بتوقف قطاع السياحة إلا أن مجموعة طلعت مصطفى حققت إيرادات إجمالية خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 2.291 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.181 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة نمو 5%، وبلغ مجمل الربح المجمع 835 مليون جنيه تقريباً في الربع الأول من عام 2020 مقابل 849 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 2%، ويرجع الانخفاض بصفة رئيسية نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع الفنادق. هشام طلعترغم تأثره بتوقف قطاع السياحة إلا أن مجموعة طلعت مصطفى حققت إيرادات إجمالية خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 2.291 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.181 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة نمو 5%، وبلغ مجمل الربح المجمع 835 مليون جنيه تقريباً في الربع الأول من عام 2020 مقابل 849 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 2%، ويرجع الانخفاض بصفة رئيسية نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع الفنادق.

إلا أن صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة في الربع الأول من عام 2020 لمجموعة طلعت مصطفى، بلغ 375 ميلون جنيه مقابل 361 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 4%، وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 مارس لعام 2020 مبلغ وقدره 49.3 مليار جنيه تقريباً مقابل 43.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس أثر الزيادة في المبيعات التي تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.