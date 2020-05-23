الذهب مستقر فى مصر وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام بالصاغة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23 مايو، استقرار ملحوظ على أخر سعر سجله الذهب أمس الجمعة، عند 760 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو الأكثر تداولا ورواجا في مصر، وهو سعر مرتفع نسبيا في سوق الصاغة الأمر الذى أثر على مبيعات الذهب.
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 : 651.40 جنيه
عيار 21 : 760 جنيها
عيار 24 : 868.55 جنيه
الجنيه الذهب : 6080 جنيه
السعر العالمي : 1736 دولار
عالميا ارتفع الذهب أمس الجمعة إذ فاقم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1735.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.4 % يوم الخميس وهو في طريقه إلى تراجع أسبوعي طفيف. وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 0.8 بالمئة عند 1735.50 دولار.
عاد الشقاق الأمريكي الصيني للسطح مجددا على خلفية منشأ فيروس كورونا وازداد تصاعدا بعد مقترح صيني لفرض تشريعات أمنية على هونج كونج، مما اجتذب هجوما مضادا من واشنطن، وفاقم التوتر المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي، مما يضغط على أسواق الأسهم، لكنه يدعم الدولار الأمريكي الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، بحسب رويترز.
ومما زاد من المتاعب الاقتصادية، قلصت بكين هدفها السنوي للنمو للمرة الأولى، وفي وقت سابق هذا لأسبوع، ارتفع الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية، إلى ذروة أكثر من سبعة أعوام ونصف العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1947.17 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس، واستقر البلاتين عند 832.65 دولار للأوقية وصعدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.16 دولار.
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