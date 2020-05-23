شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تعلن فتح باب تلقى طلبات تصنيع الكمامات القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فتح باب تلقى طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش، وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً الى أن الهيئة ستتولى استيفاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إن الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

ومن جانبه أوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة فى إنتاج الكمامات القماش حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشآت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على ان تقوم الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة ومن ثم اصدار الموافقة.

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وطالب غازى الشركات الراغبة فى الحصول على موافقات بضرورة استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض بمقر الهيئة مع تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل سارية وسجل صناعى وتجارى سارى وبطاقة ضريبية وعضوية سارية باتحاد الصناعات، بالإضافة الى توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع اثبات الشخصية.