شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات 3 محاصيل لـ2.180 مليون طن ولجان مكثفة بمحطات الفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لما يقرب من 2 مليون و180 ألف طن وهى الموالح، والبطاطس، والبصل منذ بدء موسم التصدير وحتى 20 من الشهر الجارى، وهناك تدفق ملحوظ في الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بدء الموسم التصدير الجديد بلغ مليون و354 ألف طن، بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من البطاطس 609 ألف طن، تلاها في المركز الثالث البصل بإجمالي 216 ألف طن، مضيفا أن إجمالى 3 محاصيل تصديرية بلغت ما يقرب من 2 مليون و180 ألف طن وجارى الشحن .

وأضاف" العطار "، انه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الانكماش في القطاع السياحي بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا ، موضحا زيادة تدفق الصادرات وتعافى السوق ، بالإضافة الى انفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الأوربية، مشيرًا الى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق العالمية، حيث يعتبر البرتقال المصرى من اجود أصناف البرتقال فى العالم.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، تدخل لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية "مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة" والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والموانئ مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.