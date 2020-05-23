البطالة ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، إن معدلات البطالة ارتفعت وتراجع إجمالي التوظيف في ولايات البلاد الخمسين ومقاطعة كولومبيا في أبريل/نيسان؛ إذ أجبرت جهود احتواء جائحة كورونا، الشركات على إغلاق أبوابها في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

وقال مكتب إحصاءات العمل في الوزارة، إن 43 ولاية سجلت مستويات قياسية مرتفعة من البطالة الشهر الماضي؛ إذ كان أعلاها في نيفادا، وهي الولاية الأكثر اعتماداً على خدمات الطعام وقطاع الفندقة اللذين تضررا بشدة.

وقفز المعدل في نيفادا 24.2 نقطة مئوية إلى 28.2%؛ أي قرابة مثلي معدل البطالة على المستوى الوطني في أبريل/نيسان الذي بلغ 14.7%.

من جهته، قال مستشار البيت الأبيض كيفن هاست، الجمعة، إنه يتوقع أن يسجل مايو/أيار شهراً جديداً من الضعف في التوظيف بالولايات المتحدة، لكن يونيو/حزيران قد يكون نقطة تحول في ما يتعلق بموجة البطالة الهائلة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال لشبكة «سي إن إن»: «سنرى رقماً سيئاً للغاية لمايو/أيار، وفي يونيو/حزيران، على ما أعتقد، ستبدأ الأمور تتجه في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً أنه يعتقد أن مشروع قانون رابعاً للتحفيز يعني أن توقف النزيف الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا قادم «عاجلاً وليس آجلاً».