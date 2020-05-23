أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

يقدم تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية . سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء. سعر اليورو Advertisements سعر اليورو 17.41 جنيه للبيع و17.19 جنيه للشراء. سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 19.44 جنيه للبيع و19.20 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى

سعر الفرنك السويسري 51.33 جنيه للبيع 49.76جنيه للشراء.

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